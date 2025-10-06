Dani Mateo pide que España tenga su propia IA anticorrupción como Albania: "Tiene trabajo asegurado"

En este país han encontrado una fórmula muy innovadora para evitar la corrupción política: han creado su propia ministra virtual. Es la encargada de evaluar todas las licitaciones públicas.

En Albania han ido un paso más allá para acabar con la corrupción en la política: han creado a una ministra virtual. Como cuenta Dani Mateo, esta Inteligencia Artificial se llama Diella y es ministra de Contratación Pública.

"Sí, es ministra virtual de verdad", aclara Dani, "no como Óscar Puente, que solo se pasa el día en 'Twitter'". Según Edi Rama, el primer ministro de Albania, "Diella acabará con la corrupción en las adjudicaciones gubernamentales".

Esta ministra virtual será la responsable de evaluar todas las licitaciones públicas y, además, tendrá autoridad para contratar a talentos de todo el mundo en proyectos del Gobierno. "Que no os extrañe si la próxima consejera de salud es Nano Banana", añade Dani, "la IA de Google".

"Hemos llegado a ese punto en el que ya nos fiamos más de una IA que de un humano para hacer política", reflexiona Mateo, "¿Es distópico?", se pregunta. "Sí", afirma, "pero, yo creo que en España deberíamos tener nuestra propia IA anticorrupción". "Tiene trabajo asegurado y no hay nada que temer si un día se rebela contra la humanidad, la llevamos a Génova 13 y en 35 martillazos lo soluciona", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.