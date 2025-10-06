"Estas listas no son públicas"
Wyoming desmonta los argumentos de Ayuso contra el registro de objetores al aborto: "Es lunes y ya está lanzando trolas"
En este vídeo de El Intermedio, El Gran Wyoming analiza los argumentos de Isabel Díaz Ayuso para no crear un registro de objetores de conciencia, es decir, de aquellos profesionales médicos que, por razones éticas o religiosas, no quieren practicar abortos.
De las 17 comunidades autónomas que hay en España, solo cuatro siguen sin un registro de objetores de conciencia, es decir, de profesionales que, por razones éticas o religiosas, no quieren practicar un aborto.
Madrid es una de ellas, e Isabel Díaz Ayuso ha argumentado su postura alegando que no se puede "obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer; no parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persigue a nadie por abortar".
"¡Madre mía! Lunes por la mañana y ya está lanzando trolas", reacciona El Gran Wyoming tras escuchar las declaraciones de la presidenta madrileña. "No solo por lo de estigmatizar a los objetores, porque es falso, estos registros no son públicos", aclara el presentador.
Asimismo, añade que la presidenta también 'miente' cuando dice "para una carta que escribe Pedro Sánchez… pero, coño… si el presidente da más trabajo a Correos que los Reyes Magos", apostilla el presentador con su habitual ironía.
