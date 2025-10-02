De Nuevas Generaciones a Jiménez Losantos: Cristina Gallego repasa las "joyas de odio" contra la Flotilla

Cristina Gallego reúne en este vídeo a los 'haters' de la Flotilla más allá del PP madrileño. Desde Nuevas Generaciones tachándola de "crucero", hasta Telemadrid llamándola "la Flotilla de las tentaciones".

El bochornoso espectáculo del PP en la Asamblea de Madrid, donde desde Ayusoal portavoz del partido se mofaron de la Flotilla no ha sido la única reunión de 'haters' de la misión humanitaria.

Cristina Gallego muestra en el vídeo sobre estas líneas otras "joyas del odio" más 'underground', que "son de salas pequeñas y huelen igual de rancio que una después de un concierto".

Es el caso de las Nuevas Generaciones del PP, que en sus redes sociales decidían "imitar a los mayores que les rodean" y tachaban de "crucero" a la Flotilla. Además, dedicaban un tuit a Rufián con una foto de uno de los barcos con una bandera estelada y el texto: "Que llamen a su embajada imaginaria".

Un "2x1" al que Cristina solo le ve un 'pero': "Si se hubiesen esforzado un poquito más y hubiesen metido algo de ETA habrían tenido un tuit prácticamente perfecto".

Por otro lado, en Telemadrid, Antonio Naranjo se refería a la misión humanitaria como la "Flotilla de las tentaciones". Cristina se lo imagina y asegura que si las imágenes que les tuvieran que poner a los concursantes fueran de Naranjo, preferirían "un vídeo de mi pareja poniéndome los tarros en el jacuzzi".

El "rey de los haters", Federico Jiménez Losantos, iba incluso un paso más y se mofaba del aspecto físico de Ada Colau. Algo que, según la colaboradora de El Intermedio, "solo se ve en las mejores facultades de Periodismo, concretamente en la puerta de los váteres".

