Dani Mateo analiza cómo el fútbol también juega en la campaña electoral, desde la reacción de Rufián y Bustinduy al ver a Llorente dando caviar a su hija, hasta Pedro Sánchez respondiendo a Albiol sobre Lamine Yamal.

Estas elecciones, "los votos se disputan en el terreno de juego", afirma Dani Mateo, que analiza cómo el fútbol ha entrado de lleno en la campaña electoral.

En la última polémica de Marcos Llorente, el jugador ha dado de comer caviar a su hija, "porque para la langosta la chiquilla no tiene dientes", comenta Dani. Esto no ha gustado a Gabriel Rufián, que ha criticado duramente al jugador del Atlético de Madrid en sus redes sociales.

Otro que le ha puesto los puntos sobre las íes ha sido su "némesis" durante esta campaña: Pablo Bustinduy, que aseguraba que si "alguien puede utilizar el caviar como parte de la dieta infantil sin problemas, también puede contribuir un poquito para que la gente trabajadora, sus fans, que compra los productos que él publicita y la camiseta con su nombre, tenga también patrimonio, que son los servicios públicos".

"Se pueden hacer tres hospitales y siete colegios públicos solo con lo que se ahorra en cremas solares", reacciona Dani.

Figo y Rufián

Otro futbolista que entrado en la campaña es Luis Figo, que tras el debate de ayer decía de Rufián que "está con miedo de perder sus 140.000 pavos". El diputado de ERC le respondía con un contundente "suéltame el brazo ya, pesetas".

A Dani no le sorprende el tuit del exfutbolista portugués, porque "ya lo petaba como extremo derecha".

Lamine Yamal entra en campaña

Lamine Yamal también ha aparecido en la campaña, después de que Xavier García Albiol dijera que no se pondría su camiseta porque le cae mal. Pedro Sánchez respondía a esto en una entrevista para 'Mundo Deportivo' y no dudaba en enfundarse la zamarra con el dorsal del delantero del Barça. "Les unen muchísimas cosas, a los dos durante un tiempo su hermano les robaba el protagonismo", ironiza Dani.

El PP hacía su propia versión con la inteligencia artificial y mostraba a Sánchez con la camiseta de Marruecos. "No te creas que se han acordado de decir que el vídeo está hecho por IA", apunta Dani. Wyoming, por su parte, asegura estar harto: "Estoy dispuesto a votar a cualquier partido que prohíba el uso de la IA en campaña, nos venden cosas que no son reales". "Eso ya pasaba antes de la IA", le responde Dani.

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