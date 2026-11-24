El sitcom de 'El Intermedio' muestra la Moncloa de Feijóo y Abascal, con decenas de ideas para resolver una hucha de las pensiones a la que le quedan 24 euros.

El programa "El Intermedio" presenta una sitcom distópica titulada "Dos hombres y miedo", donde imagina cómo sería la convivencia entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. En un episodio, Abascal despierta de una pesadilla sobre una invasión marroquí, recordando que ya expulsaron a los migrantes con Ana Vázquez en la frontera. En una conversación, discuten sobre la escasez en la hucha de las pensiones, con solo 24 euros restantes. Proponen soluciones como un Erasmus para jubilados, crowdfunding de historias o monetizar viajes del IMSERSO. También sugieren privatizar a los jubilados para que hagan publicidad.

El líder de Vox y el del PP, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, duermen en camas separadas. El ultra ronca y, de repente, se despierta con la pesadilla de que los marroquíes "nos invaden". ¿Qué pasaría si Feijóo y Abascal vivieran juntos? El Intermedio lo cuenta en su sitcom distópica , 'Dos hombres y miedo'.

Lo de Abascal, sin embargo, era solo una pesadilla. Ya expulsaron a todos los migrantes hace tiempo, cuando mandaron a Ana Vázquez a la frontera con un spray de pimienta. "No se acerca ni uno", asegura Feijóo.

En una conversación matutina, ambos conversan sobre la actualidad y, entre otros temas, tocan las pensiones. "En la hucha de las pensiones nos quedan 24... euros", informa Abascal. Y asegura que esta cifra es tan baja por otros gastos como enviar a repatriar a Franco al Valle de los Caídos, formentar los toros o mandar a Tellado a Turquía a ponerse pelo.

Deben entonces pensar en cómo solucionar ese asunto y surgen ideas como un Erasmus para jubilados, un crowfounding en el que por cinco euros el abuelo cuenta una batallita o monetizar los viajes del IMSERSO. "En lugar de ir a Benidorm, que se vayan a Huelva a recoger fresas".

Otra idea es privatizar a los jubilados, es decir, que las empresas paguen a los jubilados por hacerles publicidad. "Si te llamas Dolores, puedes llegar a un acuerdo con Quirón".

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.