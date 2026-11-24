El magistrado ha adelantado que su voto en las elecciones generales será "progresista".

Baltasar Garzón ha estado en El Intermedio para responder en qué va a pensar cuando acuda a votar el próximo 29 de noviembre y ha adelantado que su voto será "progresista".

El magistrado ha asegurado que el día de las elecciones generales es una jornada "sumamente importante": "En el momento inmediato anterior a depositar el voto, voy a estar pensando en todo lo que hemos luchado durante tantos años de democracia por triunfar y por derrotar a la dictadura, porque no se vuelvan a generar espacios de impunidad".

"Y me acordaré especialmente de mi madre, de todas las madres que tanto lucharon, lucharon porque consiguiéramos la libertad y unas normas y convivencia pacífica", ha añadido Garzón.

Ahora bien, también ha señalado que pensará en otras muchas cosas: "Pensaré en la justicia social, pensaré en los más vulnerables, pensaré en aquellos que no tienen consolidado el derecho a la vivienda, a la sanidad pública, a la Cultura plural. Pensaré en aquellos que están tratando de dinamitar nuestra convivencia".

"Pensaré en la memoria democrática, en todo lo que se luchó para consolidar precisamente este espacio democrático que tenemos. Pensaré también en aquellos que están haciendo lo posible, porque esa consolidación democrática de los derechos que hemos obtenido desaparezca", ha proseguido.

Por último, Garzón ha señalado que también estará pensando en sus hijos y nietos y "en el futuro que les vamos a dejar, en el no a la guerra, en que no podemos permitir que ideologías fascistas o post fascistas ocupen el espacio que nos corresponde a quienes defendemos la convivencia": "Por tanto, el día 29, desde luego, mi voto será progresista".

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