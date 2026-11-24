El futbolista ha mostrado un vídeo en sus redes sociales donde da de comer caviar a su hija de menos de dos años, algo nada recomendable para los pequeños, sobre todo, por su alto contenido en sal. En el vídeo, el exministro de Consumo Alberto Garzón responde al futbolista.

Nueva polémica en redes sociales con el futbolista Marcos Llorente. El futbolista ha subido un vídeo a sus redes sociales dándole caviar a cucharadas a su hija de un año y nueve meses. El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha contestado a ese polémico vídeo: "Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle una manzana a sus hijos, lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más, mucho más".

El exministro de Consumo en la primera legislatura de Pedro Sánchez, Alberto Garzón, responde a la polémica: "Lo primero que hay que decir es esa cuestión alimentaria, y es que no está recomendado para los niños pequeños, y mucho menos para menores de 2 años, porque tiene un gran contenido en sal, y por lo tanto, para los niños que están todavía desarrollando su metabolismo, es más adecuado a hacer un procedimiento de incorporación de alimentos más progresivo y más estudiado por la ciencia".

Pero es que precisamente, asegura, ese es el problema. Esto es, "estamos hablando de una persona que reniega de la ciencia y de la evidencia empírica, no solo para la alimentación, sino para millones de cosas más y se ha hecho notar no solo por ser un muy buen jugador de fútbol, que no es contradictorio con esto, sino por negar las evidencias científicas y situarse a contracorriente".

Y no solo se ha situado a contracorriente sino que ha promovido además "unos malos hábitos que mucha gente que le sigue le cree", lamenta el exministro. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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