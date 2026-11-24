La escritora presenta su novela, un homenaje a las mujeres en la Guerra Civil, un tema del que considera que "se ha hablado poco". Trata también temas de actualidad y asegura: "No hay que tener miedo".

Alana Portero presentó en El Intermedio su novela 'Cosa mala', ambientada en la sierra de Sevilla durante la Guerra Civil. La obra aborda la violencia contra las mujeres, un tema que considera poco explorado, y se centra en cómo históricamente se ha utilizado el cuerpo femenino como herramienta de tortura. Portero dota a sus personajes femeninos de habilidades relacionadas con las artes oscuras, evocando la figura de las brujas. Además, reflexiona sobre la relación de España con su pasado, señalando una resistencia a enfrentar el legado de la Guerra Civil. Como mujer trans, denuncia la violencia en línea y anima a la resistencia frente a discursos políticos que cuestionan la cultura y la igualdad.

La escritora Alana Portero ha acudido a El Intermedio para presentar su nueva novela, 'Cosa mala', ambientada en la sierra de Sevilla durante la Guerra Civil. Un libro que, según reconoce, le hace sentirse "muy frágil" y que nace de dos temas que le "obsesionan": la violencia contra las mujeres y la Guerra Civil, dos cuestiones sobre las que considera que "todavía se ha hablado poco". La historia transcurre en Guillena un pueblo que conoce de cerca porque es el de su mejor amiga, lo que le ha permitido acercarse a sus historias y vivencias.

La autora pone el foco en cómo se ha utilizado históricamente el cuerpo de las mujeres como herramienta de tortura, coacción y chantaje durante los conflictos. "El uso que se ha hecho de las mujeres y del cuerpo de las mujeres como elemento de tortura, coacción y chantaje es tan antiguo como los conflictos", explica. Sin embargo, considera que en la Guerra Civil española esta violencia adquirió una dimensión especialmente terrible: "En España se sistematizó de una forma muy terrible".

En la novela, Portero dota a sus personajes femeninos de habilidades vinculadas a las artes oscuras como una forma de resistencia. Una elección que conecta con la figura histórica de las brujas, a las que describe como mujeres que "eran dueñas de conocimientos que ponían al servicio de sus comunidades" y que les proporcionaban independencia y autosuficiencia.

La memoria de las mujeres, todavía en cuestión

La escritora también ha reflexionado sobre la relación de España con su pasado y considera que el país ha "fallado miserablemente mirando de frente a la Guerra Civil". A su juicio, sigue existiendo una resistencia a enfrentarse a un conflicto que "partió por la mitad al país". Aunque la novela está protagonizada principalmente por mujeres, su mirada va más allá. De hecho, arranca con una referencia a Federico García Lorca, de cuya muerte se cumplen 90 años. Para Portero, el poeta "sintetiza un proyecto de país, la España que no fue": "La España de la belleza, de la libertad, que se escucha".

La conversación también ha abordado el contexto político actual y los discursos que cuestionan la financiación de la cultura o la continuidad del Ministerio de Igualdad. Frente a estas posiciones, Portero ha lanzado un mensaje de resistencia: "No hay que tener miedo", asegura, y añade que "tendría que preocuparles a ellos tenernos en la oposición".

Como mujer trans, la escritora también ha denunciado que las personas de este colectivo han sido "utilizadas muchas veces para hacer propaganda". En su caso, lamenta que las menciones sobre ella en internet vayan acompañadas habitualmente de "comentarios muy desagradables". Una violencia que, según cuenta, terminó llevándola a abandonar las redes sociales. Pese a ello, anima a no rendirse: "Si hemos superado intentos de genocidios, gobiernos muy conservadores, el nacional-catolicismo... Vamos a superar esto".

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