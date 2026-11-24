José María Aznar y Felipe González, alias 'Aznarito' y 'Felipón', vuelven a encontrarse en El Intermedio en un cara a cara cargado de nostalgia, reproches y pullas a la política actual.

En una parodia en El Intermedio, los expresidentes Felipe González y José María Aznar, apodados 'Felipón' y 'Aznarito', respectivamente, reflexionan sobre la campaña electoral del 29N. Aznar comenta que la campaña se le hace "más larga que el Gobierno de Rajoy", mientras González asegura trabajar más que en su presidencia. Ambos critican a los políticos actuales por centrarse en TikTok y lamentan la baja asistencia a los mítines, comparándola con eventos multitudinarios del pasado. Recuerdan con nostalgia los debates de antaño y coinciden en que, gane quien gane, "España va fatal".

Los expresidentes Felipe González y José María Aznar, aalias 'Aznarito' y 'Felipón', han tenido un encuentro de parodia en El Intermedio en plena campaña por el 29N. Ahora bien, una campaña que dura 15 días, pero al popular se le hace "más largo que el Gobierno de Rajoy".

González, por su parte, reclama estar trabajando más que cuando era presidente. A pesar de que Aznar le plantaba cara con frases como "cállate, señor González", lo hacía solo de lunes a viernes. Y más recuerdos: declaran que ellos trabajaban por el bien de España, mientras que los políticos actuales se centran en poner TikToks todo el día.

"Y eso por no hablar de que ahora a los mítines van cuatro gatos, si no tres", añade Aznar. "Se sube Rufián a un banco, le escuchan cuatro señoras y dos palomas y eso cuenta como acto electoral". Y critica también su vestimenta: "Cómprate unos pantalones de tu talla, que los vas arrastrando como arrastras a España a la ruina".

"Lo llaman mitin y no lo es", replica González. Y ponen algunos ejemplos como Mestalla (Valencia) en el 96, cuando Aznar llenó el campo del Valencia CF. "¡Qué coraje me dio!", admite González.

Y siguen nostálgicos. Echan de menos fumar en todas partes, no llevar cinturón en el coche y, sobre todo, los debates. "Eran como Dios manda, dos señores hechos y derechos hablando de sus cosas. Y ahora son 400", critica Aznarito. Y González bromea con incluso llamar a Los Javis "para que no se enfade el colectivo... El colectivo de pesados".

Con todo, González resume que solo espera que ganen "los buenos", aunque ambos están de acuerdo en que no va a cambiar nada de las elecciones. "España va fatal", corean.

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