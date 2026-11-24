En una entrega de '¿Quién es Felipe González' especial elecciones, Isma Juárez ofrece a dos jóvenes utilizar el "comodín boomer" para adivinar qué es lo que se vota en las elecciones generales, pero la cosa no sale como esperan.

A pocos días para las elecciones y con Felipe González en el centro de la polémica, Isma Juárez reúne ambos temas en una nueva entrega de su concurso '¿Quién es Felipe González?'.

En esta edición especial, el reportero de El Intermedio plantea a los jóvenes preguntas de la actualidad electoral. El primer concursante es un chico que reconoce que acaba de sacar un cero en Química "por copiar". Sin embargo, tiene claro quién es el expresidente del Gobierno.

Isma les pregunta quién es el candidato de ERC para estas elecciones. Su amigo acierta al decir Gabriel Rufián. "¿Pero ese no era de Izquierda Unida o algo así?", reacciona el otro chico.

Tras comentarles Isma que el Congreso tiene 350 diputados, les plantea la cuestión de cuántos escaños hacen falta para logar la mayoría absoluta. El primer chico se lleva finalmente el premio al acertar con los 176 porque, según Isma, "ha sido el que ha escuchado bien".

Otros dos chicos se pierden una clase "por amor a El Intermedio" y participar en el concurso. Su pregunta es quién es la líder de Junts y su primera respuesta es "Miriam Rojales", hasta que finalmente consiguen acertar con Miriam Nogueras: "Es un premio compartido", comentan.

La tercera pareja de concursantes tienen que acertar qué es lo que se elige en las elecciones generales. Para ello, Isma les ofrece el "comodín del boomer", que asegura que se elige "el Gobierno". Respuesta incorrecta, ya que Isma le explica que al Gobierno "lo elige el Congreso".

"40 años de educación perdidos", reacciona el hombre, que confiesa estar "absolutamente avergonzado" por que además es funcionario del Ministerio de Educación.

En la última pregunta, ambos aciertan al identificar a Mariano Rajoy como el último presidente del Gobierno del PP. Para desempatar, Isma les propone decir una de sus frases. "Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde", comenta el joven sin titubear.

Tras lograr el premio, se lo dedica a, entre otros, el expresidente, que asegura que se lo encontró en las Rías Baixas: "Estaba haciendo senderismo".

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