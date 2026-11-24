Los detalles El ministro de Consumo y Derechos Sociales ha indicado que, si la izquierda gana las elecciones, Ada Colau va a demostrar que se puede "legislar a favor de los inquilinos" y poner orden en el "descontrol de la vivienda".

El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha manifestado que si la izquierda vence en las elecciones generales del 29 de noviembre y forma un gobierno de coalición con el PSOE, Frente Amplio desea controlar el Ministerio de Vivienda. Bustinduy argumenta que es lógico que el partido de la vivienda asuma estas competencias, destacando sus esfuerzos en ordenar el mercado inmobiliario durante la legislatura, como con los pisos turísticos. Además, ha resaltado la intención de seguir el ejemplo de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, y ha elogiado los logros de su ministerio, como las reformas laborales y el aumento del SMI, a pesar de las dificultades.

El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado que, si la izquierda gana en las elecciones generales del 29 de noviembre, y logran formar un gobierno de coalición con el PSOE, Frente Amplio quiere el Ministerio de Vivienda.

"Es lógico que el partido de la vivienda asuma las competencias", ha indicado, recordando que a él, en esta legislatura, le han criticado por intentar encontrar la manera de poner orden en el mercado de la vivienda. "Lo hicimos con los pisos turísiticos o con las inmobiliarias pirata", ha recordado.

De esta forma, ha destacado que, si llegan a gobernar, quieren hacer en vivienda lo mismo que Yolanda Díaz ha hecho en el Ministerio de Trabajo. "Decían que hundiría la economía y sigue creciendo más que cualquiera de nuetro entorno", ha destacado.

Ahora, ha asegurado que Ada Colau, si logran formar gobierno, va a demostrar que se puede legislar "a favor de los inquilinos y poner orden en el descrontol de la vivienda", donde unos pocos "se forran" a costa del "malestar y la incertidumbre" de la clase trabajadora.

Bustinduy ha puesto en valor que en esta legislatura han conseguido muchas cosas, como "las subidas del SMI, la reforma laboral o la reforma de la ley de dependencia". "Mi ministerio ha sacado 11 leyes adelante para el beneficio de la clase trabajadora y que los de arriba se aprieten el cinturón", ha destacado, confesando que está "muy orgulloso" de lo que han logrado a pesar de las dificultades con las que han contado.

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