¿Qué ha dicho? "Sí que pienso que [me cae mal] por su forma un poco de ser, ¿no? Sí que creo que ha madurado bastante en los últimos años o algo así, pero es que al principio era muy tonto, ¿eh? O sea, en el sentido de comportamiento, no de fútbol, que creo que es un fuera de serie", asegura en una entrevista en 'Sport'.

El cabeza de lista del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, ha concedido una entrevista al diario 'Sport' en la que ha confesado que Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona y de la selección española, le cae "un poco mal". Al ser preguntado por esa poca simpatía hacia el extremo, Albiol matiza que se refiere a su "comportamiento" y no a su rendimiento deportivo.

"Pues porque... Lo he dicho un poco, ¿eh? Porque... No lo sé, no lo sé. Sí que pienso que por su forma un poco de ser, ¿no? Sí que creo que ha madurado bastante en los últimos años o algo así, pero es que al principio era muy tonto, ¿eh? O sea, en el sentido de comportamiento, no de fútbol, que creo que es un fuera de serie. También creo que ha madurado y está siendo más serio que al principio. Era un poco...", explica en el citado medio.

Albiol llega a decir que se sentiría mejor poniéndose la camiseta de "cualquier otro jugador del Barça de la selección", aunque pone reparos en ponerse la de Joan García porque "tendría problemas en casa" con su hijo.

El 'popular' define como "espectacular" el triunfo de la selección en el Mundial de Nueva York, donde estuvo cuando se jugó la semifinal contra Francia. "Me hizo mucha ilusión ver cómo la camiseta de España en Nueva York era la que tenía más demanda. También es verdad que soy del Espanyol y que no celebramos nada. Por lo tanto, ser de un equipo que es campeón del mundo, la selección española, hace mucha ilusión", añade.

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