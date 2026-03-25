Dani Mateo, sobre la "clase magistral" de Feijóo sobre cine español: "Parece que tiene un pequeño cacao entre Almodóvar y Amenábar"

Dani Mateo pone en cuestión en El Intermedio los conocimientos sobre cine de Alberto Núñez Feijóo y de un truco para diferenciar entre dos directores míticos del cine español: "Amenábar es como Ayuso, que tiene a 'MAR' adentro".

"Te voy a presentar a un cinéfilo de verdad", le dice Dani Mateo a El Gran Wyoming en El Intermedio. El humorista rescata unas recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo del archivo de Atresmedia para recordar lo que el dirigente del Partido Popular dijo en Espejo Público sobre Santiago Segura, Torrente, Amenábar y Almodóvar.

Al parecer, el político se está haciendo un auténtico lío con todo: "Las (películas) de Torrente las tengo que ver en casa porque mi hijo se ha visto casi todas las del 'Padre no hay más que uno' o algo así", asegura, confundiendo al director con uno de sus personajes más míticos, tal y como señala el presentador. "Eso que está dolido porque Torrente ha llegado a presidente antes que él", bromea.

También cree que Amenábar acaba de estrenar una película, cuando en realidad ha sido Almodóvar, puntualiza Susanna Griso. "Ah, bueno, no, no lo he visto", acaba reconociendo.

Para que se aclare un poco y logre distinguirlos, Mateo le da un truco: "Amenábar es como Ayuso, que tiene a 'MAR' adentro. Y Almodóvar es como Pablo Casado, que cuando le echaron del partido dijo '¿Pero qué he hecho yo para merecer esto?".

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