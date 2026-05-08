La reacción de Isma Juárez cuando Yolanda Díaz le pregunta por sorpresa si es autónomo: "Me paga Wyoming"

Yolanda Díaz sorprende a Isma Juárez al pedirle que se acerque para hacerle una pregunta "para laSexta": "¿Tú eres autónomo?". "No, soy asalariado, me paga Wyoming y, además, le pido que me lo haga todo legal", responde el reportero.

Isma Juárez ha acudido a la sede de la CEOE para asistir a un desayuno informativo con autónomos y emprendedores, donde se ha encontrado en la entrada con Yolanda Díaz. "¿Viene porque se va a hacer autónoma a partir del año que viene?", pregunta el reportero de El Intermedio a la ministra de Trabajo, que responde, entre risas: "Yo soy abogada, soy autónoma".

Ya dentro, Juárez vuelve a preguntar a Díaz, esta vez, por Antonio Garamendi, sobre el que le pregunta si "se van a dar una segunda oportunidad". "Muy bien, siempre hay que darse oportunidades", explica la vicepresidenta del Gobierno al reportero, que le pregunta si cree que Garamendi le "va a ayudar a pasar el CV cuando se retire de la política al conocer a tantos empresarios".

Entre risas con la gente presente, que destacan lo "cachondo" que es Isma Juárez, Yolanda Díaz destaca que "son muy importantes los autónomos", que son "3.400.000". Por otro lado, la ministra sorprende a Isma Juárez al pedirle que se acerque para hacerle una pregunta "para laSexta": "¿Tú eres autónomo?". "No, soy asalariado, me paga Wyoming y, además, le pido que me lo haga todo legal", responde Juárez. "Muy bien, no es falso autónomo".

Por último, el reportero pregunta a la ministra de Trabajo si se va a materializar la reducción de la jornada laboral. "Vamos a aprobar rápidamente el registro horario", contesta Díaz, que explica que en España "se hacen 2.500.000 de horas extraordinarias a la semana sin retribuir".

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