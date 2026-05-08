Lucía Martínez defiende la importancia de la educación infantil: "Parece que si lo puede hacer una madre lo puede hacer cualquiera"

Lucía Martínez, educadora infantil, habla con Andrea Ropero sobre la precariedad en su sector, que relaciona con el hecho de que el 97% sean mujeres: "Todo lo que está relacionado con los cuidados, con lo maternal y con lo femenino, tiene peor prestigio social".

El día que las educadoras infantiles de toda España iban a la huelga por primera vez en su sector, Andrea Ropero ha podido hablar con Lucía Martínez, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, para conocer las reivindicaciones de las educadoras de cero a tres años, desde una mejora de los sueldos precarios, pues muchas de ellas todavía cobran el salario mínimo interprofesional, hasta un descenso de las ratios por aula.

El sector de las educadoras infantiles está muy feminizado, ya que está formado por un 97% de mujeres. Lucía sostiene que parte de esta precarización tiene que ver con que "todo lo que está relacionado con los cuidados, con lo maternal y con lo femenino, tiene peor prestigio social".

"Esto ahora mismo es una profesión, pero hasta antes de ayer ni siquiera lo era. Esto lo hacían las madres en su casa y parece que sí lo puede hacer una madre lo puede hacer cualquiera", afirma Lucía, que lamenta que se crea que, por ser mujeres, "os tiene que venir de dentro, como de vocación".

En este sentido, defiende la profesionalización de los cuidados, que requiere de una formación y una experiencia que "tiene que verse reconocida".

Por ello, reclaman un estatus de personal docente que a día de hoy todavía no tienen. "Es que hasta antes de ayer éramos guarderías. Todavía hay gente que nos llama guarderías y como no es una etapa obligatoria, como hay familias que no lo necesitan, parece que no es tan importante", lamenta.

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