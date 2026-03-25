Wyoming señala que "alguien" está "algo subidito": "Alguien está a punto de pedir que no le llamen señor Cuerpo, sino ministro Cuerpazo"

Tras la despedida de María Jesús Montero en su último Consejo de Ministros, el nombre de Carlos Cuerpo comienza a sonar con fuerza como su posible relevo. Tras las últimas declaraciones del ministro, Wyoming cree que está "algo subidito".

María Jesús Montero ha vivido su último Consejo de Ministros como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, despidiéndose emocionada de sus compañeros para ser candidata del PSOE en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. "Su marcha vuelve a dejar los presupuestos en un cajón y ha desatado las quinielas. Carlos Cuerpo parece llamado a ganar poder en el Ejecutivo", señala Sandra Sabatés en El Intermedio.

"El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere decir que en el ámbito de la política económica se está realizando un buen trabajo", ha comentado el ministro de Economía sobre estos rumores.

Para Wyoming, vestido con el traje típico de sevillana hasta las cejas para celebrar los próximos comicios, su respuesta es un síntoma de que "alguien" está "subidito". "Alguien está a punto de pedir que no le llamen señor Cuerpo, sino ministro Cuerpazo", bromea el presentador.

"Parece que Cuerpo va como la economía española, como un cohete, y nadie puede frenar su ascenso", añade, pero pronto se desdice de sus palabras al ver este vídeo de Cuerpo con Elma Saiz y su "habla tú", "no, tú", "no, tú". "En el Consejo de Ministros no se escuchaban tantas risas en Moncloa desde que le dijeron a Montero que era la candidata ideal para Andalucía. Aquello se acabó pronto, en cuanto comprobó que no era el Día de los Inocentes", dice el 'showman', que no da puntada sin hilo.

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