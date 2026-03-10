La foto de Alberto Núñez Feijóo jugando al balonmano con 'dardo' para Almeida: "Aprende"

Alberto Núñez Feijóo rememoraba su juventud jugando al balonmano en Segovia, donde compartía una foto en las redes sociales donde, según María Gómez, "podría ser Urdangarin jugando de paisano".

En la campaña electoral de Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo rememoraba sus años en los maristas jugando al balonmano y, de paso, se acordaba del alcalde de Madrid con un "aprende, Almeida" en sus redes sociales.

Lo acompaña con una foto que, según Quique Peinado, podría ser "portada del Sports Illustrated" y en la que, para María Gómez, el presidente del PP "podría ser Urdangarin jugando de paisano".

Sin embargo, al ver el vídeo la cosa cambia un poco: "Ha pasado de parecer un exjugador profesional al típico padre que lleva a su hijo a entrenar".

Dani Mateo, por su parte, señala que han tenido que recordar que el portero "es el mejor de España" y asegura que le faltaba una barra debajo de los brazos "para parecer el del futbolín". Además, afirma que "siendo Feijóo, ya intuía que el balón le iba a ir por la derecha".

