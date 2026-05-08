Cristina Gallego, a Albert Rivera tras decir que "los subsidios son una hamaca": "Claro, con 1000 euros vives como dios"

Cristina Gallego contesta a Albert Rivera en este vídeo de El Intermedio después de decir que con las ayudas sociales no se incita a trabajar: "Para él, el ingreso mínimo vital debería llamarse 'ingreso del mínimo esfuerzo vital'".

Cristina Gallego confiesa en el plató de El Intermedio que todas las mañanas se levanta con una inquietud: "¿Dónde andará Albert Rivera?". Como esta duda la tenía en un "sinvivir", Gallego decidió iniciar una gran investigación que le llevó "tres segundos en Google".

"Ya sé a qué se dedica, decid 'adiós' al viejo Albert que llegó a Ciudadanos a acabar con el bipartidismo, y decid 'hola' a este canallita con barba de tres días que va a los podcast a ilustrarnos con su sabiduría neoliberal", destaca Cristina Gallego, que enseña las palabras del exlíder de Ciudadanos en el podcast. "Albert no solo habla de grandes movidas internacionales, también tiene un rato para hablar de para qué sirven las ayudas públicas", explica la colaboradora de Aruser@s.

Y es que el catalán critica que se disuada "del trabajo" por culpa de las ayudas públicas: "Hemos convertido este tipo de subsidios en vez de en un trampolín, en una hamaca". "Por 1000 euros te quedas en tu casa, sin esforzarte ni trabajar, mientras que otro que trabaja 1300 tiene que ir a trabajar, levantarse temprano, dejar a los niños, coger el coche o el transporte público... no está incentivando el trabajo", critica Rivera.

Tras escucharle, Cristina Gallego destaca que, para Rivera, "el ingreso mínimo vital debería llamarse 'ingreso del mínimo esfuerzo vital' porque con 1.000 eurazos vives como dios, sin currar, pagando la hipoteca, los recibos, llenando la nevera... todavía te sobra para hacerte un collar de aguacates e irte de viaje a Dubái".

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