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Desafortunadas palabras

Dani Mateo, a Azcón, tras su comentario machista sobre Montero y Alegría: "La única mujer que no va a correr cuando le vea será la Pilarica"

"Pilar Alegría físicamente es más atractiva que María Jesús Montero", ha afirmado Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón. Un desafortunado comentario que ha generado gran polémica y que no ha pasado desapercibida para Dani Mateo en El Intermedio.

Dani Mateo, a Azcón, tras su comentario machista sobre Montero: "La única mujer que no va a echar a correr cuando le vea va a ser la Pilarica"

El Gran Wyoming, vestido de sevillana hasta las cejas para celebrar que ya tenemos fechas para las elecciones en Andalucía, recibe a un atónito Dani Mateo que no puede ni articular palabra tras la sorpresa que se lleva al verle. "Mira que se bebe en la feria de Abril. Pues ni con esas", es lo único que acierta a comentar.

El colaborador intenta volver a centrarse para denunciar en El Intermedio el desafortunado comentario machista que ha pronunciado el popular Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón, sobre dos políticas del Partido Socialista. "Le han preguntado medio en broma si a Montero se le está poniendo cara de Pilar Alegría y él ha demostrado que Teruel existe y que el premio al presidente cuñao debería existir", resume Mateo.

Estas son las declaraciones que tanta polémica han generado: "Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, cómo decirlo, más atractiva que María Jesús Montero. O sea, yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría". Y lo ha dicho riéndose.

"No, hombre, no", lamenta el cómico. "Parece mentira que sea de la tierra, de Héroes del Silencio: haberse callado", le hubiera recomendado él. "Con esos comentarios tan machistas, la única mujer que no va a echar a correr cuando le vea va a ser la Pilarica y porque está subida a una columna", añade.

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