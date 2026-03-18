VÍDEO | Santiago Segura confiesa que estuvo a punto de no hacer 'Torrente presidente': "Me asustaba molestar a la gente"

Santiago Segura habla en Zapeando, ya sin ataduras, de 'Torrente presidente' y asegura que le preocupaba la reacción del público ante una película que, tal y como le ha dicho un amigo, "es tan ofensiva para todo el mundo que nadie se puede ofender".

Después de arrasar con la taquilla española, Santiago Segura visita Zapeando para hablar de 'Torrente presidente'. Una película que, reconoce, tuvo muchas dudas de hacer: "Me asustaba molestar a la gente con mis tonterías", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

El director explica que "Torrente siempre ha sido un personaje que la gente no entiende del todo", sobre todo "la gente que no entiende cosas". De hecho, asegura que "flipaba" cuando había quien decía que "era una apología".

"Si lo dicen varios igual es que hay gente que no entiende", comenta Segura, que afirma que incluso se llegó a plantear acompañar la película de un "prospecto".

"Me siento hermanado con Rosalía y con Alcaraz, como un español que está intentando levantar la marca España", ironiza Segura, que destaca la buena acogida de la película porque "la gente tiene sentido del humor".

El cineasta señala que un buen amigo director le ha dicho de la película que "es tan ofensiva para todo el mundo que nadie se puede ofender". Sin embargo, le dice a Dani Mateo que "tampoco hay que exagerar" cuando asegura que "Torrente te hace reflexionar par ser mejor persona".

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