La pregunta de Wyoming que desata la risa de Sandra Sabatés: "¿No podemos poner a Ayuso en cuarentena cuando vuelva de México?"

Después de las polémicas declaraciones de Ayuso criticando México y que la presidenta mexicana llame "trasnochado" al equipo de la madrileña, Wyoming analiza este pique en el plató de El Intermedio.

Sandra Sabatés analiza en el plató de El Intermedio el viaje de Isabel Díaz Ayuso por México, donde "no solo saca tiempo para criticar al Gobierno por su gestión del hantavirus, sino también generando polémica en el país latinoamericano". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido a un acto en Aguascalientes donde iba a ser homenajeada, sin embargo, en la entrada fue recibida entre gritos de "no eres bienvenida".

"Viendo todo lo que está provocando el acto de Ayuso, no me extrañaría que en el siguiente acto le salieran unos mariachis cantando 'Volver', para que se vuelva a Madrid", afirma El Gran Wyoming. Sin embargo, Ayuso, lejos de suavizar el tono, ha seguido cargando contra el Gobierno mexicano. "Es un país que tiene muchos problemas de seguridad, con centenares de miles de desaparecidos, tiene un gran problema del narcotráfico y está a dos pasos de llegar a la vuelta de Venezuela por el control de las instituciones".

Tras escucharla, El Gran Wyoming pregunta a Sandra Sabatés si no se puede poner a la presidenta madrileña "en cuarentena" cuando vuelva a España, desatando las risas del plato de El Intermedio. Por su parte, la presidenta mexicana considera al equipo de Ayuso "unos trasnochados".

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