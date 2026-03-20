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Hablamos con el director

Llega a los cines 'Amarga Navidad', en la que Almodóvar invita a reflexionar sobre la importancia de cuidarnos: "Es muy importante la empatía"

Los detalles A sus 76 años, sigue con las mismas ganas de mostrarnos lo que le inquieta. En su última película habla de la creación, de las musas, y también de la importancia de cuidar al otro en estos tiempos difíciles.

Pedro Almodóvar
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'Amarga Navidad', la última película de Pedro Almodóvar, trata sobre un director que busca una buena historia, a quien, en el camino, se le rebelan los personajes que escribe.

"Es una película que se habla a sí misma, que es algo inteligentísimo. A mí me sorprendió mucho y lo vi más cuando vi la peli que cuando leí el guion", expresa Victoria Luengo, una de las actrices del filme.

Si la biografía de Almodóvar está se cuenta en su cine, 'Amarga Navidad' llega en un momento en el que siente que la empatía se vende cara. Su director y guionista destaca al respecto que "cada vez hay más gente que necesita ayuda y es muy importante la empatía, más que nunca".

La película habla sobre el duelo, sobre el amor y el desamor, la importancia de cuidarnos en tiempos difíciles y sobre hasta dónde puede un creador inspirarse en su entorno. Para Almodóvar, "el límite se lo pone uno mismo". Además, relacionado con la empatía, el director expresa que nunca quisiera con "una película o un guión" suyo "herir a nadie".

'Amarga Navidad' se estrena este viernes en los cines españoles, inaugurando la primavera, nada más 'almodovariano'.

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