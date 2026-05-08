Isma Juárez vive un 'momento romántico' con Juan Bravo: "Es el inicio de una bonita amistad"

El reportero de 'El Intermedio' acude a un desayuno informativo con autónomos y emprendedores a la sede de la CEOE, donde mantiene una conversación con el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo.

Isma Juárez ha visitado la sede de la CEOE donde ha intentado invitar a un café a Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP, mientras aprovecha para plantearle algunas preguntas sobre la actualidad política y económica.

"¿Qué le preocupa más? ¿Los autónomos o los pactos en las autonomías que tiene el PP con Vox?", le pregunta Isma Juárez, a lo que Juan Bravo responde: "Lo que realmente importa a los españoles son los autónomos. Los pactos en las autonomías dan estabilidad, que es lo importante".

"Cuando vi que venía usted pensé: claro, si gobierna el PP, usted a lo mejor haría de ministro de Economía, como lo es Carlos Cuerpo. ¿Cuántos idiomas sabe ya usted?", le plantea el colaborador de El Intermedio, a lo que bravo defiende la figura dela ctual ministro: "Carlos Cuerpo es una persona preparada, sin lugar a dudas, y con idiomas, pero yo creo que lo importante es que haya un cambio de gobierno, no las personas que vayan a estar".

El reportaje, sin embargo, deja un divertido momento al final cuando en la despedida, se ha dado pie a una escena tan cordial como cómica, digna , según el propio colaborador, de una "auténtica película romántica".

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