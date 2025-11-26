Ahora

Dani Mateo desvela por qué no presenta hoy Wyoming El Intermedio: "Está disfrutando del gran objetivo de su vida"

El colaborador se convierte en presentador del programa de laSexta ante la ausencia del presentador habitual. Pero ¿por qué Wyoming no está hoy al frente de El Intermedio? Descúbrelo en el vídeo principal.

Este miércoles El Intermedio no ha comenzado con su presentador habitual, El Gran Wyoming. Dani Mateo se ha puesto al frente del programa de laSexta y, nada más comenzar, no ha dudado en explicar por qué no está Wyoming.

"En estos momentos, el 'encargado' está en Barcelona recibiendo el premio Ondas al mejor comunicador de este país", cuenta Dani, lo que provoca que el público comience a aplaudir.

"¡Enhorabuena, Wyoming!", afirma. Mateo muestra una imagen en la que se puede ver a Wyoming posando junto al resto de premiados.

"Está disfrutando, por fin, del gran objetivo de su vida", añade. Este no es otro que "no currar y que le aplaudan", concluye Mateo.

