El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez: "Entre sus virtudes no está la de ser un buen parlamentario"

Feijóo no ha tenido su mejor intervención en el Congreso de los Diputados. El líder del PP se ha trabado al final de su intervención contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando le intentaba decir que, en un futuro, se rodará "una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará 'Anatomía de un farsante'".

La palabra 'anatomía' se le ha atravesado a un Feijóo al que, además, se le ha agotado el tiempo, dejando una secuencia de varios segundos muy incómodos para el líder de los 'populares'. Ante este momento, la reacción de Sánchez ha sido rápida y contundente. "Entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario", ha contestado el presidente del Gobierno, que añade que no es "por cómo dice las cosas, sino porque no proponen nada".

Ha sido uno de los momentos más tensos de un cara a cara en el que Feijóo ha tachado a Sánchez de "peligro para la democracia española" y en el que el presidente del Gobierno ha recalcado que "va a estar siempre del lado de la verdad", en alusión al tema central de esta sesión de control: el fallo del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz.

"Entre periodistas que exculpan en su testimonio en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado y el jefe de gabinete de la señora Ayuso que dice que mintió para propagar un bulo y cubrir las vergüenzas del novio de Ayuso, este Gobierno y yo mismo estamos con la verdad", ha trasladado Sánchez a un Feijóo que se ha preguntado "quién va a pedir perdón a los españoles".

El líder del PP ha llegado a comparar a Sánchez con el franquismo, asegurando que "gobernar no es vivir en palacio ni controlar la televisión pública", algo que, dice, "los españoles ya superaron hace 50 años".

