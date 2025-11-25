Wyoming 'pide' perdón a Mazón por no haber creído ninguna de sus 576.892  versiones: "Lo teníamos delante y no lo vimos"

'Más Vale Toga' analiza las nuevas informaciones sobre la comida en El Ventorro entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana el día de la DANA. Sandra Sabatés y Wyoming comentan las contradicciones en los relatos y el sorprendente detalle del trayecto que ambos realizaron.

En 'Más Vale Toga', Sandra Sabatés y El Gran Wyoming analizan la última hora sobre lo ocurrido en El Ventorro entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana el día de la DANA.

"Hace escasas horas fuentes del PP han confirmado al diario 'Levante-EMV' que Maribel Vilaplana, en contra de lo que declaró en el juzgado de Catarroja, acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau", informa Sabatés.

Una última hora que sorprende a Wyoming, que pregunta asombrado: "¿Qué pasa con el recorrido nivel detalle Google Maps que nos explicó Mazón?". "Para ser justos lo dio entero, solo se le olvidó el detallito de que antes pasó por un parking, que iba en coche y con Maribel Vilaplana", ironiza el presentador.

Según se ha sabido a lo largo del día, Vilaplana pagó a las 19:47 el ticket del parking al que acompañó a Carlos Mazón. Sin embargo, el dueño de El Ventorro declaró ante la jueza que ambos abandonaron el restaurante entre las 18:30 y las 19:00 horas.

Vilaplana asegura que, tras despedirse del presidente valenciano, se quedó en su coche trabajando antes de salir. "Llegados a este punto se impone la lógica. La explicación más sencilla es normalmente la correcta", comenta Wyoming.

"Maribel Vilaplana estuvo una hora trabajando dentro de su coche en un parking donde el wifi y la cobertura suelen ir 'muy bien', y mientras tanto Mazón, que no tenía el móvil a mano porque lo llevaba en la mochila, echaba el rato probándose jerséis en el asiento trasero", explica el presentador.

Ante esta explicación, tan lógica que aclararía los pasos de Mazón y Vilaplana, a Wyoming no le queda otra que 'pedir perdón'. "Perdón, señor Mazón, por haber dudado de usted y de las 576.892 versiones que nos ha dado hasta la fecha… lo teníamos delante y no lo vimos, como los valencianos, el EsAlert", critica el presentador.

