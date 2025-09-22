Así de tajante explica una mujer a un hombre por qué los ataques de Israel a Gaza no son una guerra: "Es un genocidio"

"Es una guerra como tantas guerras en el mundo", afirma un hombre sobre los ataques de Israel a Gaza, una opinión que desmonta así una mujer: "Cuando solo hay un ejército y una población que están aniquilando es un genocidio".

Thais Villas ha salido a la calle en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente' para preguntar a los españoles si están a favor del boicot a Israel en eventos deportivos o culturales.

"Cuanto más fan eres de una cosa, más te puede joder", ha afirmado un joven en el vídeo, donde explica que "si no eres tan fan", como el caso de su grupo de amigos con Eurovisión, "puedes entender que se haga este boicot". Una opinión que comparte uno de sus amigos, quien defiende en este vídeo que no se mezcle "política con deporte": "Ahora tenemos una selección muy buena y que nos quiten el Mundial sería terrible".

Además, un hombre asegura que "no es útil porque es una guerra como tantas guerras que se están produciendo" en el mundo. Una opinión que desata el enfado de varias mujeres, que responden tajante al hombre. "Cuando solo hay un ejército y una población que están aniquilando no es una guerra, es un genocidio", asegura contundente una de ellas mientras que la otra responde rotunda cuando el hombre dice que lo llamen "como quieran" y termina afirmando que es "un conflicto".

"Conflicto puedo tener yo con usted porque pensamos distinto, pero esto es un genocidio, no un conflicto", asegura la mujer.