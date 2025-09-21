Wyoming 'descubre' por qué Aznar defiende tanto el uso de la fuerza en Israel: "Es 'lobby-Wan Kenobi'"

El expresidente popular fundaba en 2010 un un lobby llamado 'Amigos de Israel'. Este niega la existencia del Estado Palestino y tiene el objetivo de fortalecer las relaciones entre ese país y Occidente.

José María Aznar, durante unas jornadas de la Fundación FAES, se ha desmarcado de la postura establecida por Alberto Núñez Feijóo, líder actual del Partido Popular, sobre Palestina. El gallego definía como "masacre" lo que ocurre en Gaza en el Congreso de los Diputados.

Aznar, por su parte, ha afirmado que en el acto de FAES que, si Israel pierde "lo que está haciendo, Occidente se pondría al borde de una derrota total". Sandra Sabatés señala que en las últimas horas se ha conocido que el expresidente popular "fundó en 2010, junto a varios empresarios, un lobby llamado 'Amigos de Israel'".

Este grupo de presión, como señala la presentadora de El Intermedio, "niega la existencia del Estados Palestino y que tiene el propósito de fortalecer la relación entre Israel y Occidente". "Ah, vaya, vaya, vaya", responde el Gran Wyoming ante la información de su compañera.

"Claro, con razón decía que si perdía Israel le iba mal a Occidente", señala el presentador, "pero, no a todo Occidente, sino al lobby de un señor que antes llevaba bigote". "Qué engañados hemos estado", concluye Wyoming, "toda la vida pensando que era Aznar Vader y, en realidad, es 'lobby-Wan Kenobi'".