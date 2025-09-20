Una mujer gallega cuando Isma Juárez le pregunta por Alberto Núñez Feijóo: "No me hagas hablar"

El reportero ha visitado Sanxenxo para intentar hablar con el rey Juan Carlos I. Juárez quiere conseguir que el emérito salude al programa y, además, sugerirle que le haga las paces con Miguel Ángel Revilla.

Isma Juárez ha viajado hasta Sanxenxo, en Pontevedra, aprovechando la presencia del rey Juan Carlos I. El emérito se encuentra en este municipio costero gallego para participar en una regata y, además, celebrar los 50 años de su coronación.

El reportero se acerca hasta el puerto para intentar saludar al rey emérito. Juárez le pide, cuando pasa su coche, un saludo para el Gran Wyoming. "Haga las paces con Revilla, hombre", le grita. "Que le quite la 'querelluca', yo qué sé", añade.

Juárez les pide a dos hombres que están en el puerto que le pidan al rey que baje. "Somos el pueblo, dígale que lo haga por nosotros", les dice. El reportero, tras una larga espera, puede ver al rey bajando las escaleras para subir a su barco. "¡Viva el rey!", se escucha a alguien gritar.

Cuando el emérito llega hasta el barco, despliegan la vela para taparle. "Lo de la vela es una sinvergonzonería", se queja una persona. El reportero charla con Lola, vecina de Sanxenxo que le cuenta que, cuando viene el rey, no se entera.

"Vine hoy por aquí por caminar un rato", cuenta, y al ver a la gente concentrada se acercó a mirar. "No pude ver al rey, no sé dónde lo metieron", añade. Lola, además, desvela que una vez coincidió con el emérito en una marisquería. "Salía con unos coloretes muy perjudicado", explica.

La mujer confiesa que le gusta más Felipe VI que su padre y añade: "Me gusta más el Sánchez, está más bueno". "¿Alberto Núñez Feijóo?", pregunta Isma. "Oh, no me hagas hablar...", responde Lola.