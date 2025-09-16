Thais Villas se emociona con el piropo de Gabriel Rufián: "Es el mejor que me han hecho en la vida"

Tras el parón estival, Thais Villas ha vuelto al Congreso de los Diputados para preguntar a los políticos qué han hecho durante sus vacaciones. En su charla con Gabriel Rufián le dedicó varios halagos inesperados y muy originales.

Tras unas largas vacaciones, Thais Villas regresó al Congreso de los Diputados para preguntar a los políticos españoles qué han hecho durante este tiempo sin actividad parlamentaria.

En concreto, la reportera de El Intermedio charló con Gabriel Rufián. El portavoz de ERC confesó que, en estos días de descanso, se ha acordado mucho de ella.

"Durante estas vacaciones mucha gente me decía: 'A mí cuando me gustas es cuando estás con Thais Villas', de verdad", comentó Rufián a una Thais que se quedó bastante sorprendida. "Voy a hacer de usted una estrella", bromeó la periodista, a lo que Rufián respondió que "ya lo ha hecho".

El diputado no se quedó ahí y lanzó un piropo que dejó a la reportera aún más emocionada: "Usted es una estructura de Estado: está Hacienda, la Seguridad Social, carreteras, los bancos... la Zarzuela que tenemos aquí y Thais Villas".

"Este es el mejor piropo que me han hecho a mí en la vida", reconoció la reportera de El Intermedio visiblemente emocionada.