El domingo en Lo de Évole

Alba Flores, sobre su familia: "Mis tías Lolita y Rosario, mi prima Elena Furiase y yo no vivimos de las rentas, trabajamos como cabronas"

Alba Flores protagoniza el segundo programa de la nueva temporada de Lo de Évole, este domingo en laSexta. En una conversación íntima con Jordi Évole, reflexiona el peso de su apellido y de pertenecer al linaje de los Flores, la familia real no oficial de España.

Tras ofrecernos una entrevista en profundidad con Manuel Carrasco,Lo de Évole regresa este domingo a laSexta con el segundo programa de su séptima temporada, una entrega marcada por una conversación íntima, familiar y reivindicativa. Jordi Évole se sienta esta vez con Alba Flores, una de las actrices más reconocidas de su generación, en una charla que promete titulares y emoción.

En el avance del programa, que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas, Alba reflexiona sobre el peso del apellido y el esfuerzo personal dentro de una de las sagas artísticas más conocidas del país. "Mi tía Lolita, mi tía Rosario, mi prima y yo no vivimos de las rentas, trabajamos como cabronas", afirma con contundencia durante la entrevista.

En ese encuentro también está presente Elena Furiase, prima de Alba e hija de Lolita Flores. Juntas ponen palabras a lo que supone crecer en una familia icónica, pero también abrirse camino desde el esfuerzo propio y la identidad individual.

La entrevista sirve además para hablar de 'Flores para Antonio', el documental producido por ella misma, un proyecto profundamente personal con el que rinde homenaje a su padre, Antonio Flores, y revisita la memoria familiar.

Este domingo, en laSexta, Lo de Alba Flores. A partir de las 21:30 h.

