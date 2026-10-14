"¿Quién queréis que os cocine en vuestra última cena?": Marc Giró pone en un aprieto a los hermanos Roca, de El Celler de Can Roca

Marc Giró propone a los hermanos Roca de El Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo, un divertido juego que les pone contra la espada y la pared: "¿Martín Berasategui o Dabiz Muñoz?".

Todo son risas en Cara al Show hasta que Marc Giró decide sacarse un juego de la manga y ponerte en un aprieto. Eso es algo que saben bien los hermanos Roca, de El Celler de Can Roca, que se ven obligados a elegir entre grandes nombres propios de la cocina española por culpa de 'La última cena'.

La pregunta es simple, pero tiene su complicación: "¿Quién querrías que cocinara tu última cena?". El presentador va sacando por parejas dos fotografías de chefs famosos y Jordi, Jona y Josep Roca tienen que ir descartando uno en cada ocasión. Y no, no puede ser "a cuatro manos", como sugiere Joan. "Nada de guarradas", advierte Marc.

Los primeros candidatos son Dabiz Muñoz y Martín Berasategui. Después se une Juan Mari Arzak, Karlos Arguiñano, Carme Ruscalleda, los hermanos Torres y Montserrat Fontané, casualmente, la madre de los Roca.

Su decisión final no te sorprenderá.

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