Un ciudadano fotografía a su amigo mientras emite su voto en el barrio de El Raval de Barcelona

Los datos Las 61.033 mesas electorales han quedado constituidas de forma correcta, así como su censo. El siguiente dato de participación se publicará a las 18:00 horas.

A las 14:00 horas, el dato de participación en las elecciones de este domingo, 29 de noviembre, es del 45,71%, lo que supone un incremento del 5,23% respecto a las elecciones celebradas en el año 2023, cuando un 40,48% de los españoles ejercieron su derecho al voto en la misma hora.

El siguiente dato de participación será a las 18:00 horas, siendo el último el de las 20:30 horas. En 2023, el dato de las 18:00 horas fue del 53,13%, mientras que el de las 20:30, sin tener en cuenta el voto CERA, fue del 73,39%. El dato definitivo fue del 66,59%.

El 100% de las mesas electorales de toda España han quedado constituidas con normalidad a las 10:28 horas, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior. En concreto, se han constituido las 61.033 mesas previstas. Las últimas mesas en constituirse ha sido una en Peleagonzalo (Zamora) y dos en el municipio tinerfeño de La Victoria de Acentejo.

La Guardia Civil ha localizado y trasladado al colegio electoral al miembro titular y al suplente de una mesa de votación en Andorra (Teruel) que no se habían presentado para constituirla, lo que había impedido inicialmente su apertura con normalidad. Por su parte, el municipio guadalajareño de Illana cumple este domingo su cuarto día sin cobertura móvil ni conexión a Internet de Movistar, una incidencia que afecta a alrededor del 90% de sus aproximadamente 1.000 habitantes y que está complicando las comunicaciones durante la jornada electoral.

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