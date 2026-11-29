Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, celebra su título de campeón del mundo con su hermano Alex Márquez

El contexto El piloto de Gresini ha tenido que ser trasladado en ambulancia al Hospital 9 de octubre tras sufrir un broncoespasmo que le ha obligado a abandonar el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Alex Márquez, piloto español de Ducati Desmosedici GP26, no podrá participar en la última carrera de la temporada del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, debido a un broncoespasmo sufrido durante la noche. Según informó el director médico del campeonato, Ángel Charte, el menor de los hermanos Márquez experimentó un broncoespasmo severo, lo que obligó a su retirada del circuito y su posterior ingreso en el Hospital 9 de Octubre. Esta situación impide que Márquez cierre la temporada en la pista, dejando a sus seguidores a la espera de su pronta recuperación.

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) no podrá disputar la última carrera de la temporada del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, por sufrir un broncoespasmo durante la noche.

El director médico del campeonato, el español Ángel Charte, ha informado de que el pequeño de los hermanos Márquez ha sufrido un grave broncoespasmo que le ha obligado a abandonar el circuito y ser trasladado para su ingreso en el Hospital 9 de octubre.

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