Los detalles Se trata del mayor temblor registrado en la zona en los últimos 12 años y ha sido detectado con epicentro a unos cinco kilómetros de las playas de la ciudad.

Un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter ha sacudido la costa sur de California, siendo el mayor temblor registrado en la zona de Los Ángeles en 12 años, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro se situó a cinco kilómetros de las playas de Los Ángeles, con un hipocentro a 12,2 kilómetros de profundidad. Aunque el temblor se sintió en una amplia región, no se han reportado daños significativos, solo algunos terremotos posteriores de menor intensidad. Este sismo es el más reciente de varios de menor intensidad que han afectado la región en semanas recientes.

Un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter ha sacudido este sábado la costa del sur de California en el que es ya el mayor temblor registrado en la zona de Los Ángeles en 12 años, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El terremoto ha sido detectado con epicentro a unos cinco kilómetros de las playas de la ciudad de Los Ángeles a las 9:30 horas --18.30 horas en la España peninsular-- y el hipocentro a 12,2 kilómetros de profundidad, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Medios de comunicación de la zona se han hecho eco de la información y han confirmado que el temblor se ha podido sentir en una amplia región, una de las más pobladas del país, aunque por el momento no hay noticia de daños de importancia, aunque sí se han confirmado varios terremotos posteriores de menor intensidad.

El de este domingo ha sido el más reciente de una serie de varios sismos de menor intensidad que han afectado a la región en las últimas semanas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca del epicentro se percibió un sacudimiento "moderado", el cual, por lo general, puede provocar la rotura de ventanas o vajilla, así como el vuelco de objetos inestables.