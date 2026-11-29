Fiesta en la sede del PP en Génova por el resultado de las elecciones del 29N.

Los detalles Feijóo gana las elecciones, aunque el PP pierde tres escaños con respecto a 2023, Abascal supera la 'cifra mágica' de 50 diputados y el PSOE de Sánchez baja a 115, con más del 95% escrutado.

El PP y Vox han logrado su objetivo en las elecciones generales de este 29N: han conseguido la soñada mayoría absoluta para poder gobernar en coalición y sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha ganado las elecciones, siendo la fuerza política más votada con 135 escaños en el Congreso de los Diputados. No obstante, son tres asientos menos que en 2023, por lo que sigue necesitando a Vox para formar gobierno.

La fuerza de ultraderecha, sin embargo, se ha disparado en estos comicios. Además de ser la tercera fuerza más votada, los de Santiago Abascal han superado la 'cifra mágica' de 50 diputados a la que aspiraban con un total de 52 (19 más que en 2023). Así, el PP y Vox superan de forma holgada los 176 diputados que se necesitan para una mayoría absoluta con un total de 187.

Además de no sumar con sus socios de la pasada legislatura, el PSOE ha perdido seis escaños con respecto a los pasados comicios, logrando 115. Además, Sánchez ya ha llamado a Feijóo para reconocerle su victoria. Por su parte, Frente Amplio ha obtenido 13 diputados (contando los tres de Compromís), frente a los 31 de Sumar en 2023.

En la sede del PP en Génova, la fiesta ha comenzado casi a la vez de iniciarse el escrutinio. Desde el primer momento, el PP ha liderado el resultado y prácticamente no se han producido cambios durante el recuento. Rápidamente se ha confirmado la posibilidad de que gobierne con Vox sin depender de más fuerzas políticas.

Históricos dirigentes del partido, como Mariano Rajoy y José María Aznar, se han acercado a Génova para festejar la victoria. En la calle, las banderas de España han estado ondeando, a la vez que algunos seguidores han comenzado a gritar "Pedro Sánchez, hijo de puta". En medio del regodeo, se ha escuchado la canción de 'Callaíta' de Bad Bunny, por el polémico "calladita" que Feijóo dedicó a Ada Colau en el debate a cuatro.

Pese al optimismo y al

Resultado del resto de formaciones

En lo que respecta a otras fuerzas políticas, ERC se ha posicionado como la primera fuerza independentista catalana con 11 escaños, cuatro más que en 2023; mientras que Junts ha caído de siete a cinco asientos. EH Bildu ha sumado siete diputados, uno más que en los pasados comicios, y PNV ha perdido dos, quedándose en tres representantes.

Adelante Andalucía, que concurre por primera vez en toda Andalucía, entra en la Cámara Baja con cuatro diputados. BNG ha obtenido tres diputados, dos más que en las anteriores, lo mismo que Coalición Canaria. Chunta Aragonesista (CHA) que concurría en solitario tras haberse presentado con Sumar en 2023, ha logrado un escaño.

La victoria de la derecha y ultraderecha llega en una jornada electoral con una participación que ha subido en todas las comunidades y las dos ciudades autónomas, superando rozando en total el 80%. Esta masiva movilización insufló esperanza en la izquierda, ya que una mayor participación suele beneficiarla. Sin embargo, tal y como advertían los expertos, también podía impulsar el cambio de gobierno, como finalmente ha ocurrido.

Todas las formaciones han celebrado esta alta participación, afirmando que es una muestra de la "calidad democrática de España". El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que "la movilización masiva muestra la gran cultura democrática de los españoles y el carácter decisivo de estas elecciones". Por su parte, fuentes del PSOE han asegurado que es bueno para la imagen de España y “un ejemplo para el mundo”

A la hora de votar este domingo, Feijóo había animado a la población a "no votar con miedo, sino con memoria", augurando que podía haber "un antes y un después de la política española". "Seguro que España va a tomar una decisión inapelable, y esa decisión nos compete aceptarla a todos", defendió del líder 'popular'.

Del fantasma del 'pucherazo' a la victoria

La campaña para estos comicios se ha caracterizado por ser bronca, repleta de insultos, uso de inteligencia artificial y apariciones de los políticos en distintos formatos. El PP basó su campaña en su "decencia y gestión" para lograr el "cambio" tras ocho años de gobierno socialista. Además, mantuvo un acuerdo de 'no agresión' con Vox, aunque a mitad de campaña alentó la retórica del 'voto útil' de cara a este 29N.

Todo, bajo la sombra del 'pucherazo' de los 'populares', que cuestionaron repetidamente la limpieza del voto por correo. Concretamente, Feijóo repitió en distintas ocasiones que confiaba "en los carteros", pero "no en los directivos de Correos".

Este relato, alimentado durante toda la campaña, parece haber quedado de lado tras conocerse unos resultados electorales que dan una victoria clara a las derechas.

Ya puedes ver el especial de Al Rojo Vivo Objetivo Moncloa en Atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido