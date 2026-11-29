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Elecciones generales 2026 en directo | Arranca una jornada electoral clave con las encuestas apuntando a un Gobierno de derechas
Este domingo se celebran en España elecciones generales. Adelantadas, después de la presión de las masivas protestas por la vivienda. A las 8:00h abren los colegios electorales y los resultados no se conocerán hasta por la noche.
Más de 38,6 millones de españoles están llamados a las urnas
Un total de 38,61 millones de españoles están llamados a votar este domingo en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España en la reciente etapa democrática. Con su papeleta, los electores designarán los 350 escaños del Congreso y a los 209 del Senado entre las 895 candidaturas que concurren a estos comicios.
Hay 1.615.034 jóvenes que podrán votar por primera vez en unas elecciones generales, lo que supone el 4,49% del censo de residentes en nuestro país. El grueso de las personas con derecho a voto se sitúa entre los 40 y los 64 años.
La comunidad con más electores es Andalucía, con 6,53 millones, seguida de Cataluña (5,58), Madrid (5,03), que por tanto son las que más diputados aportan al Congreso. Detrás aparecen la Comunidad Valenciana (3,72), Galicia (2,21) y Castilla y León (1,91). Entre las más pequeñas, al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, figuran La Rioja (238.491 electores), Cantabria (473.210) y Navarra (500.413).
🔴 Hoy es el día D. Hoy se celebran las elecciones generales en España
En octubre, después de una serie de protestas masivas (que acabaron con una acampada en la Puerta del Sol durante semanas) por la situación de la vivienda, Pedro Sánchez decidió disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Estaban previstas para 2027, de agotar legislatura, pero la tensión llevó al presidente del Gobierno a adelantarlas unos meses. Hoy, 29 de noviembre, millones de españoles están llamados a las urnas para ejercer su derecho al voto en unos comicios de los que, según las encuestas, saldrá un Gobierno conservador gracias, principalmente, a la fuerza de Vox.