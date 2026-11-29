Más de 38,6 millones de españoles están llamados a las urnas

Un total de 38,61 millones de españoles están llamados a votar este domingo en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España en la reciente etapa democrática. Con su papeleta, los electores designarán los 350 escaños del Congreso y a los 209 del Senado entre las 895 candidaturas que concurren a estos comicios.

Hay 1.615.034 jóvenes que podrán votar por primera vez en unas elecciones generales, lo que supone el 4,49% del censo de residentes en nuestro país. El grueso de las personas con derecho a voto se sitúa entre los 40 y los 64 años.

La comunidad con más electores es Andalucía, con 6,53 millones, seguida de Cataluña (5,58), Madrid (5,03), que por tanto son las que más diputados aportan al Congreso. Detrás aparecen la Comunidad Valenciana (3,72), Galicia (2,21) y Castilla y León (1,91). Entre las más pequeñas, al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, figuran La Rioja (238.491 electores), Cantabria (473.210) y Navarra (500.413).