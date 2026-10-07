Un 'policía' desahucia a Marc Giró del plató durante su monólogo: "Primero a una anciana y ahora a una mariquita desvalida"

El adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre y los nuevos decretos de vivienda llevan a Marc Giró a hablar de desahucios en Cara al Show, porque "la fiesta de la democracia sigue con más confeti que nunca".

Después de la movilización ciudadana que provocó el desahucio de Maricarmen, quien ha fallecido este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid , según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas, el Gobierno llevó dos decretos de vivienda al Congreso, pero fueron tumbados por los votos en contra de Vox, PP, UPN y Junts. La convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre y, por tanto, la disolución de las Cortes, ha permitido que estas medidas hayan sido aprobadas por la Diputación Permanente, con "cambios de carácter técnico". "Estos días estamos aprendiendo unas cosas sobre el funcionamiento del Estado que yo flipo", comenta Giró al comienzo de su monólogo en Cara al Show.

"Sea como sea, gracias a la aprobación de estos decretos de vivienda, ya se están evitando muchos de los 45 desahucios que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se ejecutan cada día en España", explica Giró, que precisamente mientras habla de desahucios, sufre uno en sus propias carnes o, mejor dicho, en su propio plató, cuando un supuesto 'policía' irrumpe para echarle del escenario. "Primero a una anciana y ahora una mariquita desvalida como yo", protesta Giró, como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

Sin embargo, con las nuevas medidas, el Gobierno ha ampliado hasta 2030 la prohibición de compra a los fondos buitre y los grandes tenedor. Así que Marc Giró decide poner fin a su desahucio y anima al 'policía' a participar en un nuevo plan: apuntarse al equipo de baile de los Village People para interpretar 'YMCA'.

*Vuelve a ver el programa completo de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.

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