Karlos Arguiñano, sobre los programas de cocina como 'Masterchef': "Ahí nadie ha aprendido a cocinar"

Karlos Arguiñano confiesa que le han ofrecido hacer todos "esos programas de cocina", como Mastechef, pero no ha querido: "Esos no son programas de cocina, sino un realities de cocina".

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@a "el zasca de Karlos Arguiñanoa Masterchef". "Me han ofrecido hacer todos esos programas, pero yo on he querido hacer ninguno", asegura el exitoso chef, que afirma que "esos no son programas de cocina, sino un realities de cocina".

"Ahí se busca más la lágrima, el llanto, el que te robo o te estorbo y la cocina es compañerismo", insiste Arguiñano, que destaca que "en esos programas no ha aprendido nadie a cocinar": "Parecen guerras".

Tras escucharle, Tatiana Arús destaca que Karlos Arguiñano siempre se esfuerza para que los jóvenes aprendan a cocinar.