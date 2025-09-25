Ahora
Karlos Arguiñano, sobre los programas de cocina como 'Masterchef': "Ahí nadie ha aprendido a cocinar"

Zascas

Karlos Arguiñano, sobre los programas de cocina como 'Masterchef': "Ahí nadie ha aprendido a cocinar"

Karlos Arguiñano confiesa que le han ofrecido hacer todos "esos programas de cocina", como Mastechef, pero no ha querido: "Esos no son programas de cocina, sino un realities de cocina".

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@a "el zasca de Karlos Arguiñanoa Masterchef". "Me han ofrecido hacer todos esos programas, pero yo on he querido hacer ninguno", asegura el exitoso chef, que afirma que "esos no son programas de cocina, sino un realities de cocina".

"Ahí se busca más la lágrima, el llanto, el que te robo o te estorbo y la cocina es compañerismo", insiste Arguiñano, que destaca que "en esos programas no ha aprendido nadie a cocinar": "Parecen guerras".

Tras escucharle, Tatiana Arús destaca que Karlos Arguiñano siempre se esfuerza para que los jóvenes aprendan a cocinar.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general pide su absolución y señala una "operación perfectamente orquestada desde el aparato de la Comunidad de Madrid"
  2. Pedro Sánchez confirma que volverá a presentarse a las elecciones de 2027: "Lo he hablado con mi familia y mi partido"
  3. Igualdad pide "disculpas" por los "fallos" de las pulseras antimaltrato, pero asegura que "el sistema funciona"
  4. Trump exige investigar el "sabotaje de la ONU" y advierte que su Servicio Secreto busca a los culpables: "Deberían ser arrestados"
  5. Drones no identificados obligan a cerrar un aeropuerto en Dinamarca por segunda vez esta semana
  6. Armas, parafernalia nazi, drogas y 100.000 euros en efectivo: esto es lo incautado al grupo ultra 'Suburbios Firm' que lideraba 'El Ratilla'