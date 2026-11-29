Los detalles Love fue coautor de las letras de 'Fun, Fun, Fun', 'I Get Around', 'Good Vibrations' y muchos otros clásicos que, más de 60 años después de su lanzamiento, siguen profundamente arraigados en la cultura popular estadounidense.

Mike Love, cofundador y cantante principal de los Beach Boys, falleció a los 85 años. Love fue un pilar en la creación del sonido del grupo, coescribiendo éxitos como "Good Vibrations" y "California Girls". A pesar de su contribución, su relación con Brian Wilson, el cerebro de la banda, estuvo marcada por disputas. En la década de 1990, Love demandó a Wilson por créditos de composición, lo que complicó su legado. Aunque algunos lo consideraban oportunista, su voz y letras definieron el espíritu de la década de 1960. Love nació en Los Ángeles y su familia influyó en su amor por la música.

Mike Love, miembro fundador y cantante principal de los Beach Boys, quien coescribió algunos de los mayores éxitos de la banda —incluidos 'Good Vibrations' y 'California Girls'—, falleció el sábado a los 85 años, según informó su publicista, Katie Altman.

En sus memorias, 'Good Vibrations: My Life as a Beach Boy', Mike Love resumió décadas de controversia en una sola frase, la cual refleja tanto su prolongada disputa con el cerebro de la banda, Brian Wilson, como la desconfianza con la que muchos seguidores y críticos lo veían.

"Con profundo respeto, comparto que Mike Love falleció esta noche, rodeado de su familia". "Un ícono cultural estadounidense; será recordado por su talento singular y por haber servido de inspiración a generaciones de músicos", señaló Altman en un comunicado. No se informó la causa de su fallecimiento.

Si bien Love fue el vocalista principal en algunos de los mayores éxitos de los Beach Boys —incluido 'California Girls'—, su rostro visible en las presentaciones en vivo y el único miembro que permaneció en el grupo desde su formación en 1961, muchos admiradores de la banda californiana —asociada con el sol y la playa— también lo consideraban una persona áspera y codiciosa, cuya presencia resultó perjudicial para la creatividad y la salud mental de su primo, Wilson, quien falleció en junio de 2025 a los 82 años.

Love, quien en la década de 1990 emprendió una demanda exitosa contra Wilson para obtener créditos como compositor en decenas de canciones antiguas, rechazó tales acusaciones. Su legado resultó complejo.

"A Love se le ha percibido como un oportunista calculador, involucrado en la última década en litigios desagradables contra antiguos compañeros de banda; además, se le ha acusado de acosar en ocasiones a su frágil primo, sin el cual —según muchos seguidores de los Beach Boys— el cantante jamás habría logrado una carrera musical propiamente dicha", escribió Elliot Stephen Cohen en la revista 'Record Collector' en 2007.

No obstante, Love también realizó importantes aportaciones que contribuyeron a forjar el sonido característico de la banda.

Fue coautor de las letras de 'Fun, Fun, Fun', 'I Get Around', 'Good Vibrations' y muchos otros clásicos que, más de 60 años después de su lanzamiento, siguen profundamente arraigados en la cultura popular estadounidense. Por otra parte, su voz ayudó a definir el ideal de diversión y verano eterno propio de la década de 1960.

Michael Edward Love, el mayor de seis hermanos, nació en Los Ángeles el 15 de marzo de 1941. Su madre, Emily Wilson, era hermana de Murry Wilson, el padre de Brian Wilson. Emily, quien cantaba y tocaba el piano, fomentó en sus hijos el aprecio por la música. Su padre, Milt Love, trabajaba en la industria de la hojalatería. "Admiraba la ética de trabajo de mi padre y el amor de mi madre por la música y la cultura", escribió Love en... su autobiografía.

La formación principal de los Beach Boys estaba compuesta por los hermanos Brian, Dennis y Carl Wilson, junto con Love y un amigo de la escuela secundaria, Al Jardine. Otros miembros se unieron en distintas etapas. Durante su adolescencia, Love compartía un sentido del humor travieso con el líder de la banda, quien era un año menor que él.

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