Los detalles El delegado del Gobierno en Baleares traslada "confianza y tranquilidad" con las labores de los servicios de emergencias y en los sectores implicados que están trabajando para "eliminar cualquier tipo de peligro".

El portavoz del Govern balear, Antoni Costa, ha rechazado que el buque Med Emre, hundido cerca de Ibiza con 7.000 toneladas de gasóleo marino, sea remolcado a puertos de Baleares para vaciar sus tanques. Costa ha pedido a los ministerios competentes que informen sobre el plan de actuación, pero ha enfatizado que no se utilizarán puertos baleares para este fin, sugiriendo puertos más adecuados. El Govern ha ofrecido el puerto de Sant Antoni solo para análisis, no para acoger el barco. Además, Costa ha expresado preocupación por el valor ambiental de la zona afectada. El delegado del Gobierno, Pere Joan Pons, ha transmitido confianza en las labores de emergencia, destacando reuniones para abordar la situación.

El portavoz del Govern balear, Antoni Costa, ha rechazado que el Med Emre, el buque que se hundió a 20 millas de Ibiza con 7.000 toneladas de gasóleo marino, sea remolcado a algún puerto de Baleares para vaciar sus tanques. "Pedimos a los ministerios competentes que nos digan cuál es el plan, pero este plan no puede pasar por los puertos de Baleares, no están a disposición para esto", ha remarcado en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern.

Para Costa, hay puertos "más adecuados" que los de las Islas para llevar a cabo una operación de estas características, según ha informado Europa Press. El Govern ha puesto a disposición el puerto de Sant Antoni para labores de análisis, pero "no para que el barco entre en este puerto". "No lo vamos a aceptar", ha subrayado.

Igualmente, ha asegurado que el Ejecutivo "desconoce totalmente" el plan de actuación en relación con el Med Emre. "Exigimos que en las próximas horas los responsables de la gestión den la tranquilidad y las explicaciones pertinentes", ha reclamado.

En esta línea, ha subrayado que la zona en la que se encuentra el buque es un corredor de cetáceos y que cuenta con un "grandísimo valor ambiental". "Estamos preocupados", ha remarcado, insistiendo en que el Govern "desconoce" cuál es el plan. Así, ha indicado que el Ejecutivo balear "no puede hacer de portavoz" de una situación que "no conoce" y, por ello, ha solicitado información que "evidencie que la situación está bajo control".

El delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, ha trasladado "confianza y tranquilidad" con las labores de los servicios de emergencias y en los sectores implicados que están trabajando para "eliminar cualquier tipo de peligro".

En declaraciones a los medios este viernes, el delegado ha subrayado que este jueves por la noche hubo una reunión entre los servicios de Emergencias de Baleares y de la Comunidad Valenciana, junto con la Marina Mercante.

Asimismo, está previsto que la tarde de este viernes se celebre un nuevo encuentro para analizar la situación. Igualmente, ha afirmado "desconocer" si el buque podría ser remolcado a algún puerto de las Islas, señalando que también podría ser un puerto no español.

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