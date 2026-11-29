Los detalles Un programa satírico ha creado esta versión en la que el protagonista es el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, el miembro más extremista del Gobierno de Netanyahu, que controla a un colono.

Un programa satírico ha creado una versión del popular videojuego 'GTA' ambientada en Cisjordania, donde las misiones son protagonizadas por Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, interpretado por un actor. En esta parodia, un colono realiza acciones violentas como quemar coches y atacar palestinos, reflejando la controvertida figura del ministro, conocido por sus posturas extremistas contra los palestinos. Aunque se hace mofa de la situación, la realidad en Cisjordania supera la ficción, con incidentes de violencia y detenciones. El juego no puede capturar las consecuencias reales de esta violencia, ya que en Cisjordania no hay vidas extra ni posibilidad de reiniciar.

El GTA VI es el videojuego de moda en el que el jugador puede conducir, recorrer una ciudad y cumplir misiones de todo tipo. Y ahora, un programa satírico ha creado el GTA versión Cisjordania, donde las misiones son muy diferentes.

El protagonista es Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, al que interpreta un actor. A los mandos, controla a un colono que quema coches, atropella animales y ataca palestinos.

El ministro no ha sido elegido al azar, sino que es el miembro más extremista del Gobierno de Benjamin Netanyahu, un político que lleva años protagonizando polémicas por sus posiciones contra los palestinos.

En el GTA versión Cisjordania, hacen mofa de la situación, aunque la realidad es aún peor que la supuesta ficción del videojuego, con vehículos incendiados, palestinos detenidos por soldados y todo tipo de agresiones.

Sin embargo, hay algo que el videojuego no puede recrear: las consecuencias reales de esa violencia. Y es que en Cisjordania no hay vidas extra, ni un botón para reiniciar la partida.

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