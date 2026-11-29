Los detalles El presidente del Gobierno anima a todo el mundo a acudir a votar: "Hay muchos poderes, pero el mayor poder es el del voto. Cuanto mayor sea la participación mayor será el reflejo del voto".

El presidente del Gobierno y candidato a la presidencia por el PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el primero de los candidatos en acudir a votar y a la salida del colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito Moncloa-Aravaca de Madrid, donde ha ejercido su voto, ha animado a todo el mundo a votar. Confía en que estas del 29N serán unas de las elecciones generales donde haya una mayor participación.

"Hoy es el día en el que nuestro país va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años. Hay muchos poderes, pero el mayor poder es el del voto. Cuanto mayor sea la participación mayor será el reflejo del voto", afirma el presidente.

Ya que, según el presidente, "cuanto mayor sea esa movilización y esa participación, mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento y mayor fuerza tendrá el Gobierno para continuar haciendo sus políticas durante los próximos cuatro años".

A la pregunta de si tiene buenas vibraciones con respecto a los resultados, Sánchez ha confirmado que ve una movilización histórica y, por tanto, "tengo buenas sensaciones".

"He visto mucha movilización a lo largo de la campaña, ha habido mucho interés en los debates, también en las propuestas de los partidos políticos y creo que eso lo que demuestra es que tenemos una democracia sana, consolidada, donde los ciudadanos se comprometen y creo que hoy lo vamos a vivir con una participación, probablemente de las más altas que hayamos tenido en el conjunto de los años de democracia", afirma el presidente.

Por otro lado, a las preguntas de los periodistas sobre las dudas que el PP ha planteado sobre el sistema, el presidente asegura que "la mejor manera de despejar cualquiera de estos bulos es participar y votar en masa", algo que cree que se va a producir en el día de hoy.

A lo largo de la jornada, el presidente estará con su familia como hace todos los domingos: "Vamos a comer una paella, toda la familia, y a partir de ahí, a esperar el escrutinio", concluye Sánchez.

Por último, el presidente ha dedicado unas palabras en inglés para los medios internacionales que están también cubriendo y siguiendo esta jornada electoral.

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