¿Qué dicen? Con el Gobierno de Murcia tildando de "peligro potencial" la llegada del navío, los expertos afirman que en el puerto cartaginés existe "el menor riesgo posible" para realizar esa acción. El barco, ya en Calpe, prosigue con su travesía.

El buque Med Emre, que lleva 7.000 toneladas de gasóleo, naufragó en Ibiza y se dirige al puerto de Cartagena, generando polémica entre el PP y el Gobierno central. Mientras el Ministerio de Transportes sostiene que es la opción más segura, expertos como Miguel Ángel Marcos y José Ramón Marín coinciden en que Cartagena es el puerto ideal debido a su profundidad. Sin embargo, el Gobierno de Murcia, liderado por Fernando López Miras, advierte sobre el "peligro inminente" que representa el buque para sus aguas y ha confirmado un retraso de tres días en su llegada.

El buque Med Emre, naufragado en Ibiza, continúa con su periplo rumbo al puerto de Cartagena. El navío, que lleva en su interior 7.000 toneladas de gasóleo, ha levantado una nueva polémica entre PP y el Gobierno central al considerar los 'populares' tal remolque como un "peligro potencial".

Con el Ministerio de Transportes afirmado que es la opción más segura, los expertos coinciden con el Ejecutivo en la elección de Cartagena. "Es el puerto ideal", afirma Miguel Ángel Marcos, director de siniestros en Murimar Seguros.

"El mayor riesgo es que el barco se hunda, pero es un riesgo menor si se hunde en un entorno seguro. El puerto de Cartagena tiene más de 30 metros de calado", explica.

En la misma línea se expresa José Ramón Marín, capitán de la marina mercante: "Hay riesgo, pero es el menor posible. Hay profundidad para que el barco toque en el fondo".

Fue él uno de los que estuvo en Bilbao en el remolque del Modern Express, un carguero que contenía 480 toneladas de combustible. "Se asumió que tenía que venir aquí. No era agradable, pero se hizo y salió bien. Se tomó esa decisión y la asumimos".

Mientras, el Gobierno de Murcia insiste en el "peligro inminente" que supone el Med Emre para sus aguas. Así se ha expresado Fernando López Miras, que además ha confirmado el retraso en la llegada del buque. "Iba a llegar el lunes, pero la travesía será de tres días más", ha expuesto.