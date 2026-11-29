Los detalles Es el sismo más fuerte que han sufrido en la última década. En el aeropuerto, ha reventado cañerías y cristales. Además, ha obligado a cambiar los planes de un avión que iba a aterrizar en pleno episodio.

Un terremoto de magnitud 5 sacudió Los Ángeles, siendo el más fuerte en la última década, seguido de más de veinte réplicas. El sismo dejó escenas impactantes, como una mujer sorprendida mientras jugaba con su bebé. En tiendas y bares, botellas cayeron de las estanterías, y en la playa se sintió intensamente. Una columna de humo se elevó desde la refinería de Chevron. En el aeropuerto, el temblor rompió cañerías y cristales, y obligó a un avión a desviarse. El epicentro estaba frente a Manhattan Beach, y aunque la región está acostumbrada a temblores, temen un evento catastrófico por la cercanía a la falla de San Andrés.

Un terremoto magnitud 5 sacudió este sábado Los Ángeles. Es el más fuerte que han sufrido en la última década y en las horas siguientes ha habido más de una veintena de réplicas.

El sismo dejó impactantes imágenes, como la de una mujer a la que el temblor la pilló jugando con su bebé. Asimismo, en tiendas y bares, las botellas se desparramaron desde las estanterías, y también lo notaron en la playa. "Es el terremoto más fuerte que he sentido", expresa una mujer. Desde allí, se vio una columna de humo elevándose al cielo, que llegaba desde la refinería de Chevron.

También se sintió con fuerza en el aeropuerto, donde reventó cañerías y cristales y obligó a cambiar los planes de un avión que iba a aterrizar en pleno episodio. "Delta 1972, dé la vuelta. Estamos teniendo un terremoto", señala un controlador por radio. El cambio alertó a los pasajeros, que aterrizaron media hora más tarde.

El epicentro del terremoto estaba en la costa, frente a la localidad de Manhattan Beach. Tras él, se han registrado decenas de réplicas en una zona en la que a pesar de que están acostumbrados a los temblores, temen que su cercanía de la falla de San Andrés implique un episodio catastrófico que debería cogerles preparados.

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