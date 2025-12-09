Martín Berasategui, sobre las nuevas generaciones de cocineros: "Son la mejor generación que ha dado nunca la cocina"

"La cocina de las redes y la cocina de restaurante es distinta, en redes es más entretenimiento y no se trata tanto de cocina", comenta Elías Dosunmu. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de esta noticia de El Intermedio.

Thais Villas regresa a El Intermedio con una nueva entrega de 'Zetas y Boomers'. La reportera entrevista a personas de distintas generaciones para descubrir qué las une y en qué se diferencian. En esta ocasión, Villas charla con el chef Martín Berasategui y con Elías Dosunmu, cocinero e influencer.

Ambos se conocieron cuando Elías acudió a grabar un vídeo a uno de los restaurantes de Berasategui. "Me regaló una chaqueta firmada", recuerda el joven cocinero.

Cuando Thais Villas les pregunta por sus orígenes en los fogones, Martín explica que empezó como aprendiz a los 15 años de la mano de sus padres y sus tías en el bodegón familiar. El camino de Dosunmu, en cambio, fue algo más complicado.

"Mis padres siempre me han presionado para que buscase un trabajo con prestigio. Me gustaba la física y las matemáticas y escogí una profesión que no tiene nada que ver con la cocina ni con las redes: ingeniero aeroespacial", señala el influencer, que añade que al mismo tiempo trabajaba como cocinero para pagarse la carrera.

En 2020 le llegó a Elías su gran oportunidad: le ofrecieron un puesto como jefe de cocina en una franquicia española. Sin embargo, la pandemia y el confinamiento impidieron que pudiera ejercer. Fue entonces cuando decidió empezar a subir vídeos a las redes sociales, donde algunos de ellos superan ya los 50 millones de reproducciones.

"Al final el boom de las redes es un poco diferente. Martín es puro producto, pura cocina, calidad... las redes son un poco diferentes", comenta Elías. Añade que, tras fundar su propio restaurante, ha comprobado la diferencia entre ambos mundos: "La cocina de las redes y la cocina de restaurante es distinta, en redes es más entretenimiento y no se trata tanto de cocina".

Por su parte, y tras escucharle, Martín Berasategui reconoce el talento de las nuevas generaciones. "Creo que injustamente en nuestra época éramos de la cultura del esfuerzo, pero los jóvenes son la mejor generación que ha dado nunca la cocina", asegura. Añade además que las crisis vividas han influido en su desarrollo profesional.

"Es injusto cuando se habla de la gente joven como menos capaz que los de mi época. Les animo a que se atrevan con todo como hice yo", termina diciendo el cocinero con tres estrellas Michelin.

