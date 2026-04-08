Rosalía disfruta con Lola Bahía del restaurante de Dabiz Muñoz antes de su concierto en Portugal

Rosalía ha acudido junto a su pareja, la modelo Loli Bahía, a cenar a uno de los restaurantes de Dabiz Muñoz, marido de Cristina Pedroche. Puedes ver las imágenes en este vídeo.

Rosalía ha disfrutado de la gastronomía de Dabiz Muñoz antes de seguir con la gira. Y es que después de sus exitosos conciertos en España, la artista catalana pondrá rumbo a Portugal. Eso sí, antes de cambiar de país la joven ha acudido al restaurante del marido de Cristina Pedroche.

"Vemos que con su chica, Loli Bahía, se ha dado cita en el restaurante", explica Tatiana Arús mientras enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo la artista entra al local con su pareja. "Dabiz tampoco quiso hacer ninguna declaración", detalla la colaboradora de Aruser@s, que destaca lo "bien que sabe comer Rosalía".

"No tenemos ninguna duda", concluye Alfonso Arús en el plató.

Los momentazos de Rosalía en sus conciertos

Rosalía protagonizó un bonito momento en este vídeo con un niño en uno de sus conciertos en Madrid. Y es que la artista catalana se percató de que el pequeño llevaba una pancarta y se acercó junto a él. "Eres mi mejor regalo de comunión", confesó el niño a la artista catalana, que le respondió lo "bonito" que era.

Además, una pareja invitó a Rosalía a su boda. "¿Me estás invitando a tu boda?, pero, ¿dónde te casas?", preguntó alucinada la cantante a la joven, que se quedó callada. "Ah, eso no lo dice porque va todo el mundo", bromeó Rosalía, que añadió: "Luego me cuentas más...".

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