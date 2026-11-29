El ilerdense terminó cruzando la línea de meta en segundo lugar pero dejó una pelea tremenda con Bezzecchi y evitó irse al suelo con una maniobra espectacular.

Marc Márquez ya es enteramente leyenda del motor. El ilerdense se ha despedido del motociclismo dejando una tremenda actuación en el Gran Premio de Valencia al más puro 'estilo' Marc Márquez.

Salvadas increíbles y adelantamientos al límite. Ese ha sido el sello con el que Marc ha pilotado en su última carrera. Todo con su hermano Álex viéndole desde el 'box' de Gresini en una mañana en el que el pequeño de los Márquez había sufrido un broncoespasmo severo que le obligó a no correr.

Marc, con el apoyo del público, se sintió con fuerza para atacar a un Raúl Fernández que había dominado casi toda la carrera sin apenas oposición. Ha sido el último momento en el que el ilerdense ha sacado todo lo que tenía dentro como piloto recortando casi medio segundo. Raúl ha terminado aguantando en lo que ha sido una última vuelta memorable.

En el 'box' de Ducati, lágrimas. En Gresini, lágrimas. Sus padres, su pareja y su hermano no han podido contener la emoción tras ver cómo el '93' cruzaba la última línea de meta de toda su carrera. Los pilotos, rendidos a un Marc que ha celebrado su último gran premio siendo fiel a su estilo, a su esencia.

Tras la carrera, se ha acercado a la grada, como en Portimao, para dar gracias, como lleva haciendo al última semana, a todo el que ha confiado en él en los momentos más duros. Es el adiós del más grande. Diez títulos Mundiales y ocho de MotoGP. Una magnitud incuestionable e inexplicable.

Ante el último baile de la 'Cabra', admiración y respeto por parte de todo el circuito de Cheste. Un adiós irrepetible a una carrera memorable.

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