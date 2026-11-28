Los detalles Las elecciones generales abren un calendario parlamentario clave tras el cierre de las urnas. Este es el recorrido institucional y las fechas decisivas que marcarán la formación del nuevo Gobierno.

Este 29 de noviembre se celebran las elecciones generales en España, con urnas abiertas hasta las 20:00. El recuento comenzará tras el cierre y se espera que para las 22:00 ya se disponga de datos generales. El 4 de diciembre iniciará el escrutinio general en las juntas electorales provinciales, incluyendo los votos del Censo Electoral de Residentes Ausentes, y concluirá el 7 de diciembre. Los resultados se proclamarán el 8 de diciembre, permitiendo que los nuevos parlamentarios se acrediten. El 23 de diciembre se constituirán el Congreso y el Senado, eligiendo presidentes y Mesas de las Cámaras. En enero, los grupos parlamentarios se constituirán y el Rey decidirá sobre la Sesión de Investidura, aunque todo podría cambiar si no se logra formar Gobierno y se opta por repetir elecciones.

Este domingo 29 de noviembre se celebran las elecciones generales y durante todo el día, hasta las 20:00, los ciudadanos podrán acudir a sus colegios a votar a su candidato/a favorito. Será a esa hora cuando se cierren las urnas y comience el recuento. Las cifras se recogen en un acta que se envía a Interior y sobre las 22.00 horas se conocerán ya datos generales con un alto porcentaje de escrutinio.

Ahora bien, ¿qué pasará a continuación, gane el bloque de la izquierda o el bloque de la derecha? ¿Cuáles son las fechas clave? ¿Tendremos ya Gobierno antes de las navidades?

Bien, tras el escrutinio del 29N, unos días después, el 4 de diciembre comenzará el escrutinio general en las juntas electorales provinciales, que tienen hasta el lunes día 7 para completar su labor. Es un recuento público donde ya se incluyen los votos de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) llegados desde el extranjero.

A continuación, el 8 de diciembre, una vez resueltos todos los recursos, se empiezan a proclamar los resultados en las distintas circunscripciones y las juntas electorales irán expidiendo las credenciales para que los diputados y senadores puedan presentarse en el Congreso y en el Senado para acreditarse. El desfile de los nuevos parlamentarios para hacer el 'papeleo' se espera a partir del día 9.

Y será finalmente, el día 23 de diciembre, a las 10 de la mañana cuando se constituyen simultáneamente, cada uno en su sede, el Congreso y el Senado. Es el día en el que los parlamentarios eligen a los presidentes y las Mesas de las Cámaras y prometen o juran la Constitución. Ese mismo miércoles, la persona que ocupe la Presidencia de la Cámara Baja se desplazará al Palacio de la Zarzuela para informar al Rey.

Ya entrados en 2027, en el mes de enero, los grupos parlamentarios deben constituirse en los cinco días siguientes a la sesión constitutiva de cada Cámara, pero el reglamento no detalla si son hábiles o naturales, y teniendo en cuenta que son fechas navideñas, no se espera que este proceso, que debe acabar con una resolución de las mesas, esté listo antes de principios de enero o ya después de Reyes.

En paralelo, el Jefe del Estado convocará en Zarzuela a los representantes de los distintos partidos y coaliciones con representación en el Congreso para decidir a quién encarga someterse a la Sesión de Investidura. La fecha de estas consultas la marcará el Rey y, dadas las fechas, podrían ser ya en enero.

Una vez ratificados los grupos parlamentarios, la nueva Mesa del Congreso deberá constituir la Junta de Portavoces, que es el órgano que ordena las sesiones plenarias, y distribuir los escaños del hemiciclo. Constituidos los grupos y la Junta de Portavoces, y repartidos los asientos del hemiciclo, ya se podrán convocar sesiones plenarias.

Ahora bien, todo esto puede cambiar si los grupos no se ponen de acuerdo en conformar Gobierno y se decide ir a una repetición electoral.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido