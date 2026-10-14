Los hermanos Roca recuerdan los inicios de El Celler de Can Roca en 1986: "Era el restaurante más cutre de España, según dijo un crítico"

Los hermanos Roca celebra en Cara al Show los 40 años al pie del cañón de El Celler de Can Roca, uno de los once mejores restaurantes del mundo y recuerdan sus complicados inicios.

Cuando Joan y Josep Roca fundaron El Celler de Can Roca allá por 1986, lo hicieron con mucha ilusión, pero con poca idea sobre cómo funcionaba el negocio.

Hoy, 40 años más tarde, su modesto restaurante es uno de los mejores del mundo y puede presumir de tener tres estrellas Michelin. Para celebrarlo, los hermanos Roca (ahora también junto a Jordi, el último en incorporarse al equipo fundador) visitan Cara al Show con Marc Giró, donde son recibidos entre aplausos y reverencias.

Ellos son el triángulo equilátero de la cocina mundial: Joan es el chef, Josep es "camarero de vinos" y Jordi es "postrero". Sin embargo, cuando abrió sus puertas, un crítico gastronómico dijo que era "el restaurante más cutre de España".

"Y tenía razón", apunta Joan. "Rafael García Santos es un crítico maravilloso y extraordinario", señala. Ellos se metieron en esta aventura sin saber la repercusión que iba a tener a lo largo de los años. Pero entonces, "tenía razón porque era un restaurante muy sencillo que preparamos nosotros mismos sin tener ni idea, con toda la ilusión, pero con mucha inocencia, inconsciencia y atrevimiento", añade.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido